المركز الوطني لإدارة الدين يعلن إقفال طرح شهر يونيو 2021م من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يونيو2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.265 مليار ريال سعودي (ثمانية مليارات ومائتان وخمسة وستون مليون ريال سعودي).

وقسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 4.650 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2031 ميلادي، كما بلغت الشريحة الثالثة 860 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في العام 2035 ميلادي.