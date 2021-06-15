بمشاركة 4 جهات: فعاليات توعوية بعدم الإساءة لكبار السن في الرياض

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات صباح اليوم مجموعة من الفعاليات تحت شعار ” حمايتكم حق علينا ” بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بعدم الإساءة لكبار السن برعاية مدير عام فرع الوزارة د. محمد بن عبدالله الحربي وحضور بعض من قيادات الفرع ودار رعاية المسنات بالرياض

تضمنت الفعاليات التي اقيمت بمقر الفرع وشاركت فيها كلُ من “دار رعاية المسنات بالرياض ومجلس شؤون الأسرة وادارة الحمايه الاسرية بالفرع ومدينة الملك سعود الطبية” مجموعة من المنصات التعريفية للتوعية بحقوق كبار السن واهمية حمايتهم من الإيذاء بكافة اشكاله ودور الأسرة والمجتمع في ذلك بالإضافة إلى فتح المجال اثناء الفعاليات للرد على استفسارات الحضور من خلال الأركان الإستشارية المصاحبة ورافق المنصات التوعوية بعض العروض المرئية .

وفي ختام الفعاليات كرم الدكتور الحربي الجهات الخارجية المشاركة مبيناً ان الإحتفال بهذا اليوم يعتبر جزءاً من الرعاية والإهتمام الذي توليه الدولة حفظها الله ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع انطلاقًا من مباديء ديننا الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى حفظ كرامتهم وحقوقهم كاملة كما كرم سعادته المقيمة فاطمة الدوسري إحدى نزيلات دار الرعاية الاجتماعية بدرع تذكاري وهدية عينية لحصولها على الثانوية العامة بتقدير ممتاز كثاني مقيمة في الدار تنهي دراسة المرحلة الثانوية مباركاً لها هذا الإنجاز ومتمنياً لهادوام التوفيق والنجاح .