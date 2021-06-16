إصابة 27 فلسطينياً في مواجهات القدس

شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة الاعلام المثيرة للجدل عبر القدس، أمس الثلاثاء، مما أثار المخاوف من تجدد أعمال العنف في المدينة المتنازع عليها.

وقبل المسيرة، أصيب 27 فلسطينياً خلال اشتباكات مع الشرطة قرب البلدة القديمة بالقدس، حسبما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشارك نحو 5 آلاف من القوميين في المسيرة التي مرت عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة، وهو ما يعتبره الفلسطينيون استفزازاً.

ودعت حركتا فتح وحماس، أكبر المنظمات الفلسطينية إلى “يوم الغضب” بسبب إقامة مسيرة الأعلام.

وتسبب حريقان قالت دائرة الإطفاء إنهما اندلعا بسبب بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة في احتراق مساحات كبيرة من الحشائش في جنوب إسرائيل قبل المسيرة، حسبما أظهرت مقاطع فيديو.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن 30 فلسطينياً اشتبكوا مع الجنود على السياح الحدودي لقطاع غزة. وقد نظم آلاف الفلسطينيين مظاهرات ضد المسيرة الإسرائيلية.

وقالت السلطات المحلية إنه “تم نشر ألفي شرطي إسرائيلي لتأمين المسيرة”.