شاهد تفاصيلها: وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للبيانات #وظايف_شاغرة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية شاغرة للجنسين من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في بالرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

مصمم جرافيك Graphic Designer: بكالوريوس تصميم جرافيك أو تخصص آخر ذو صلة

خبرة لا تقل عن سنتين وإجادة استخدام برامج التصميم.

أخصائي مكتب إدارة المشاريع ، Project Management Office Specialist: بكالوريوس علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة حاسب وخبرة لا تقل عن سنة واحدة في المشاريع التقنية.

مستشار استراتيجي أول Senior Strategy Consultant: بكالوريوس فأعلى التخصصات التقنية، الهندسة، إدارة الأعمال، المالية وخبرة 5 سنوات في مجال مشابه.

محلل أعمال استراتيجي Strategy Business Analyst: بكالوريوس التخصصات التقنية، الهندسة، الهندسة الصناعية وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

مهندس مرافق Facilities Engineer: بكالوريوس هندسة معمارية، هندسة مدنية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

مساعد إداري Administrative Assistant: دبلوم سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب أو ما يعادلهم وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

سكرتير تنفيذي Executive Secretary: دبلوم سكرتارية تنفيذية، إدارة مكاتب أو ما يعادلهم وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتوفر المهارات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

وسيتم التقديم منن خلال الرابط التالي:

https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=36983473&geoId=92000000&sortBy=DD