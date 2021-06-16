رسمياً: يوفنتوس وبرشلونة والريال في دوري أبطال أوروبا

تم قبول يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل رغم دورهم في محاولة لم يكتب لها النجاح لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إنه تم إرسال خطابات المشاركة لجميع الفرق المنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت لجنة استئناف مستقلة تابعة لـ”يويفا” أوقفت الإجراءات التأديبية بحق يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد لدورهم في مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وفتح اليويفا تحقيقا ضد الأندية الثلاثة في 25 مايو الماضي، لكنه قال إن “هذا التحقيق توقف بعدما أبلغته السلطات السويسرية بقرار المحكمة التجارية في مدريد بشأن الوضع القانوني لدوري السوبر”.

وقال الاتحاد الأوروبي لرويترز في بيان اليوم الثلاثاء “تم إرسال خطابات القبول إلى جميع الأندية المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية لكرة القدم الموسم المقبل اليوم الثلاثاء”.

وأعلن 12 نادياً أوروبيا تأسيس دوري السوبر في أبريل الماضي، لكن المشروع انهار بعد أقل من 48 ساعة إثر معارضة من الجماهير والحكومات واللاعبين والمدربين.

وانسحبت تسعة أندية، مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، رسميا من المشروع وتقبلت عقوبات مالية من اليويفا على دورها في العملية.

والأندية الثلاثة التي كانت متبقية من مؤسسي المشروع ولم تعلن حتى الآن انشقاقها هي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.