ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و “برنت” عند 74.50 دولار

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء بدعم من التفاؤل بتعافي الطلب العالمي على الخام في ظل مواصلة تخفيف قيود الإغلاق.

وقال مسؤولو “فيتول” و”جلينكور” و”ترافيجورا” و”جولدمان ساكس” خلال قمة “فاينانشال تايمز” للسلع أمس، إن الوصول لمستوى 100 دولار يحمل احتمالية حقيقية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أغسطس 0.7% إلى 74.50 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو 0.6% مسجلة 72.58 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء تراجع مخزونات النفط 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.