ارتفاع القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والشركات إلى 474.5 مليار ريال

ارتفعت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الأول 2021 بنسبة قدرها 44% لتصل إلى نحو 474.5 مليار ريال، مقارنة بـ329.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2020.

وحسب البيانات المحدثة التي نشرها البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد -التي تشكل 75% من إجمالي القروض العقارية- بنسبة 59% خلال الربع الأول 2021، لتصل إلى نحو 358 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت آنذاك 225.1 مليار ريال.

كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 116.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2021، مرتفعة بنسبة 12% عن الربع الأول 2020.