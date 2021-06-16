حساب المواطن يكشف سبب تعليق استقبال أي طلب جديد للحصول على الدعم 

أعاد حساب المواطن التذكير أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج.

ولفت البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح باب التسجيل، علماً بأنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم 10 يونيو الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.