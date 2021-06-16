تحذيرات للسياح السعوديين: السجن أو الغرامة لمن يجلب حبوب بنادول أو فيفادول إلى جورجيا #عاجل

حذرت الهيئة العامة للطيران المدني، السياح السعوديين، من حمل أدوية معينة في جورجيا، بدون وصفة طبية.

وقالت الهيئة، في برقية عاجلة للخطوط السعودية، إن إدارة جمارك مطارات جورجيا أكدت أن بعض الأدوية محظورة على الراكب دون وصفة طبية، ومن بينها: حبوب البنادول إكسترا، وفيفادول بلص.

وأضافت البرقية، التي اطلعت الوئام عليها، أنه سيتم تحويل الركاب المخالفين إلى التحقيق، ومن ثم إلى النيابة العامة لإصدار حكم حال المخالفة.

وكشفت البرقية أن الغرامة تتراوح بين 3000 دولار أمريكي تقريبا، أو السجن لمدة ما بين 3 إلى خمس سنوات.

وشددت الهيئة، على ضرورة توعية السياح السعوديين، بعدم حمل أدوية إلى جورجيا دون وصفة طبية مترجمة.