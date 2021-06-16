الصندوق الأسود للطائرة.. كيف يعمل وما أهميته؟

يعد الصندوق الأسود الموجود في الطائرة، ذاكرة تسجيل المعلومات والبيانات وأدائها وحافظ أسرار ظروف الرحلة أثناء الطيران وما يحدث في مقصورة القيادة والمحادثات بين أفراد الطاقم أو مع برج المراقبة وأي أصوات أخرى.

ويعود المحققون إلى الصندوق الأسود في الحوادث أو الكوارث التي تحل بالطائرات من أجل معرفة المسببات والعوامل التي أدت إليها، وهو عبارة عن صندوق معدني برتقالي اللّون لكي يسهل تمييزه عند البحث عنه. بحسب ما كشفت الهيئة العامة للطيران المدني.

ويوجد في كل طائرة صندوقان وليس صندوق واحد يقعان غالباً في مؤخرة الطائرة يسجلان ما يحدث للطائرة طوال فترة تشغيلها.

فوظيفة الصندوق الأسود الأول حفظ ما يصل إلى أكثر من 3000 معطى مختلف من البيانات الرقمية والقيم الفيزيائية المتغيرة بالرحلة مثل السرعة والارتفاع والموقع الجغرافي وأداء المحرك.

إضافة إلى ذلك يحفظ الصندوق مواضع مفاتيح الأنظمة المختلفة وحالة الطيار الآلي وحالة مزود الطاقة الآلي ووضعية أسطح التحكم وغيرها من البيانات الحيوية، في حين وظيفة الصندوق الأسود الثاني تسجيل الأصوات داخل مقصورة القيادة.

كل صندوق مجهز بجهاز بث يعمل عندما ينغمر في الماء ويطلق إشارات فوق صوتية للمساعدة على تحديد مكانهما وتبث هذه الإشارات على تردد 37,5 كيلوهرتز لمدة 30 يوماً من بدء تفعيله حتى تفرغ بطاريته ويبلغ مدى البث حوالى 6000 متر ( 20000 قدم)، كما يمكن لأجهزة البحث المتطورة التقاط الإشارات الصوتية على مدى 3000 متر داخل الماء.

ويسجل صندوق بيانات الرحلة آخر 25 ساعة تشغيل للطائرة تقريباً بينما يسجل صندوق أصوات مقصورة القيادة آخر 3 ساعات تشغيل. بحسب تقرير الهيئة.

وتحفظ هذه الأجهزة في قوالب متينة للغاية مصنوعة من مواد قوية مثل سبائك التيتانيوم، تحيطها مادة عازلة لتتحمل صدمات تبلغ قوتها ما قد يصل إلى 3400 ضعف قوة الجاذبية الأرضية، ولتتحمل حرارة تفوق 1100 درجة مئوية لمدة ساعة كاملة وضغطاً قوياً يعادل ضغط المياه على عمق 20000 قدم تحت سطح البحر. تلف قطع التسجيل عادة بمادة عازلة تحميها من مسح المعلومات المسجلة عليها ولكي لا تتأثر بملوحة مياه البحر التي تسبب التآكل لكثير من المعادن.

ويقوم مكتب تحقيقات الطيران في المملكة بإجراء تحقيقات حوادث الطيران المدني وإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز سلامة الطيران المدني وتقديم التوصيات المتعلقة بسلامة الطيران ومتابعتها وفق معايير وممارسات السلامة الدولية، الواردة في الملحق الثالث عشر لمنظمة الطيران المدني الدولي (الآيكاو).