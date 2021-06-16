تصرف رونالدو يكبد “كوكاكولا” خسائر 4 مليارات دولار 

تكبدت شركة “كوكاكولا” خسائر فادحة، بسبب تصرف كريستيانو رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس قبل مباراة البرتغال والمجر في بطولة أوروبا.

ووجد رونالدو أمامه زجاجتي كوكاكولا بعد صعوده للمؤتمر وأثناء التحدث إلى الصحفيين، قام بإزالتهما واستبدلهما بزجاجة مياه وقال للحاضرين: “لا تشربوا كوكا كولا واشربوا الماء”.

وحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية انخفض سعر أسهم كوكاكولا من 56.10 دولار أمريكي إلى 55.22 دولار أمريكي على الفور، وهو انخفاض بنسبة 1.6%، فيما انخفضت القيمة السوقية لشركة كوكاكولا بمقدار 4 مليارات دولار، من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار.

وعلقت الشركة في أول رد لها على تصرف رونالدو قائلة: “يحق لكل شخص تناول المشروبات المفضلة له، مع الأخذ في الاعتبار أننا نمتلك أذواق واحتياجات مختلفة”.

يشار إلى أن كوكا كولا هي الراعي لبطولة أوروبا.