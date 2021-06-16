المجلس الوزاري الخليجي: الهجمات الحوثية الإرهابية تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي

أشاد المجلس الوزاري الخليجي، بإطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأشاد أيضا بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام قمة القادة حول المناخ، كما هنأ المملكة بانتخابها لعضوية مجلس العمل الدولية، وكذلك دولة الإمارات بانتخابها لعضوية مجلس الأمن.

وأدان المجلس، هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب، ورحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدا أن الهجمات الحوثية الإرهابية تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.

كما أدان تهريب السلاح الإيراني لميليشيات الحوثي، ودعم إيران للميليشيات الإرهابية التي تزعزع استقرار المنطقة

وأكد المجلس، مواقفه الرافضة لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، داعيا إيران لحل قضية الجزر الإماراتية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وأدان أيضا الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مرحبا بوقف إطلاق النار في غزة والإشادة بالجهود الهادفة لحقن الدماء.