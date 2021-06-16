ضبط 7 أطنان فواكه فاسدة قبل توزيعها في السوق المركزي بالدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، أكثر من 7 أطنان من فاكهة المانجو، والشمام، والفلفل، والجوافة، والليمون، ظهر عليها علامات التلف ، صودرت قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وتحرير مخالفه للمخالف حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وذلك خلال الجولات المكثفة للمراقبين الصحين للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد الصفيان، أن الجولات الميدانية المكثفة التي ينفذها المراقبون الصحيون بالإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة، تأتي للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، مبينا أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأكد أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها، للتأكد من سلامة الأغذية، ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، ودعا الجميع إلى التعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)، للحد من انتشار الوباء.