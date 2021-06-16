الجوازات تدعو  القادمين للمملكة من غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 ، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.