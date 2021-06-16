الهيئة الملكية لمكة المكرمة: وضع نموذج حوكمة لمعالجة المناطق العشوائية بشكل جذري

أكد الدكتور رشاد حسين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و المشاعر المقدسة تركز على مناطق حيوية في مكة المكرمة لتحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويرية

وأضاف في حديث له بإذاعة جدة أن الهيئة الملكية تركز على أربعة مناطق رئيسية في المرحلة الأولى: (منطقة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ، والأحياء العشوائية، و المواقع التاريخية).

ونوّه أن البرامج الاستراتيجية تتضمن جوانب حيوية أخرى تؤثر في حياة السكان وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين كالنقل، والبنية التحتية، والاستدامة المالية، والأراضي والعقارات.

وحول دور الهيئة الملكية في معالجة المناطق العشوائية والتخطيط الحضري أكد أنه تم وضع نموذج حوكمة، والذي اُقر مؤخراً، سيحقق معالجة المشكلة بشكل جذري بكل أبعادها.

كما أضح أنه من وسائل المعالجة الشاملة صدور الأمر السامي بتطبيق الصك الموحد لتطوير المناطق العشوائية وهي أداة نظامية تسهل التعامل مع واقع المشاريع القائمة و تحسين المشاريع الجديدة.