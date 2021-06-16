مباريات وألعاب نارية.. سكان نيويورك يحتفلون بنهاية وباء كورونا

ودّعت مدينة نيويورك الأمريكية وباء كورونا ، من خلال إقامة للحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والنوادي استئناف العمليات العادية دون فرض قيود على السعة أو قواعد التباعد الاجتماعي أو تصاريح اللقاحات،.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه لا يتعين على السكان إجبار الناس على ارتداء الكمامات إذا لم يرغبوا في ذلك.

كما يمكن للمكاتب استئناف العمل بسعة 100 في المائة، دون وجود قواعد للتباعد الاجتماعي.

وفي تفاصيل الاحتفالات استمتع سكان المدينة بمشاهدة الألعاب النارية بعد أن رفع حاكم الولاية جميع القيود المتبقية، احتفالًا بتطعيم 70 في المائة من البالغين.

وقد تم إطلاق الألعاب النارية فوق نهر هدسون، وأضيئت المعالم الرئيسية في المدينة باللونين الأزرق والذهبي -وهي ألوان الولاية – كجزء من الاحتفال.

كما تجمعت الحشود في جميع أنحاء مانهاتن بلا كمامات لمشاهدة العروض المختلفة، وقام آخرون بالتوجه إلى المطاعم، واستمتعوا بتناول وجباتهم داخل المطاعم وخارجها.

فيما حضر آخرون الحفلات الخاصة في المقاهي والتي كانت غائبة لمدة 18 شهرًا.