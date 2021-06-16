أمير حائل يفتتح المعرض الأول للبناء والتعمير في الشمال

افتتح الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل اليوم الأربعاء “معرض البناء والتعمير الاول بالشمال” والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قصر التاج للاحتفالات على طريق حائل.

وتجوّل سموه داخل أرجاء المعرض، واطلع على مشاركة القطاعات الخاصة المهتمة في البناء والتشييد، كما استمع سموه لنبذة عن كل جهة مشاركة.

ويفتح المعرض ابوابه للزائرين من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الاربعاء وحتى السبت القادم.

وطبق القائمون على المعرض الاحترازات الوقائية فيه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما التباعد الاجتماعي، والبروتوكولات الصحية المعتمدة، مع استمرار تقييم مدى التزام المشاركين والزوار بتطبيق الاحترازات الوقائية حيث يتم دخول الزوار من بوابة الدخول الرئيسية للرجال، وخروجهم من بوابة النساء للقصر، مع توفيرهم حافلات على مدار ساعات عمل المعرض، تنقل الزوار من بوابة الخروج وحتى مواقف السيارات شرق القصر.