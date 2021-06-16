“عيد ميلاد سعيد ياهتلر ” تحدث زلزالا داخل حلف الناتو .. ماذا حدث؟

قال متحدث عسكري ألماني إنه تم سحب 30 جنديا ألمانيا من الخدمة في ليتوانيا، بعد اتهامهم بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وبارتكاب أعمال عنف جنسي.

وذكرت صحيفة “دير شبيغل” أن بعض الجنود الألمان قد ثملوا في فندق لدرجة كبيرة، وقد تم استدعاء الشرطة العسكرية. كما توصلت تحقيقات أخرى إلى أن الجنود قد غنوا “happy birthday” للزعيم النازي أدولف هتلر في تجمع سابق.

وقال المتحدث إن الجنود اتهموا، إلى جانب مخالفة قسمهم، “بالإدلاء بتصريحات عنصرية ومعادية للسامية وإظهار سلوك متطرف”، مشددا على أن “مثل هذا السلوك ليس فقط غير مبرر ولكنه يجلب لنا العار جميعا”.

يذكر أن الجنود الألمان موجودون في ألمانيا ضمن قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو”.