ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع هبوط يتجاوز التوقعات للمخزونات الأمريكية ووسط استمرار التفاؤل حيال تعافي الطلب العالمي على الخام.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تراجعت 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يونيو الجاري، لتتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى هبوط 4.2 مليون برميل.

في حين أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار مليوني برميل، بالإضافة إلى صعود الإنتاج الأمريكي من الخام 200 ألف برميل إلى 11.200 مليون برميل يومياً.

وكان مسؤولو شركات “فيتول” و”جلينكور” و”ترافيجورا” و”جولدمان ساكس” توقعوا خلال قمة “فاينانشيال تايمز” للسلع أمس، احتمالية صعود أسعار النفط بشكل إضافي خلال الفترة المقبلة، مع تراجع الاستثمارات الجديدة في القطاع وتعافي الطلب العالمي لمستويات ما قبل أزمة الوباء.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس ارتفاعاً بنحو 0.5% أو 40 سنتاً ليصل إلى 74.39 دولار للبرميل عند التسوية، بعد الوصول إلى 74.96 دولار خلال التعاملات.

وصعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة هامشية تعادل 3 سنتات ليصل إلى 72.15 دولار للبرميل، مقلصاً مكاسبه التي وصلت إلى 72.99 دولار خلال التعاملات.