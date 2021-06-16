جامعة الجوف تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443 هـ

أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443 هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية ابتداء من الاثنين 25 /1 1 / 1442 هـ الموافق 5 /07/ 2021 م، ويستمر فتح بوابة التقديم حتى السبت 30 /11/ 1442 هـ الموافق 10 /07/ 2021 م.

وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الأربعاء 4 /12/ 1442 هـ موعداً لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية، وإشعار المرشحين عبر الرسائل النصية SMS لتثبيت القبول من خلال صفحة تثبيت القبول، كما حددت يوم الجمعة 6 /12/ 1442هـ الموافق 2021/07/16 م موعداً لنهاية تثبيت القبول.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أن جميع الإجراءات تُدخل إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط وذلك تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر زيارة موقع العمادة dar.ju.edu.sa.