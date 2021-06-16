بحضور أردوغان .. #تركيا تخسر من #ويلز وتودع #بطولة_أوروبا #UERO2020

بحضور أردوغان وبلا هدف واحد، أصبحت تركيا أول المودعين لبطولة أوروبا EURO2020 بخسارة هي الثانية.

وودع المنتخب التركي بطولة يورو 2020 بعد خسارته الثانية أمام منتخب ويلز بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب باكو الأوليمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبحضور كل من أردوغان ومضيفه الأذري إلهام علييف.

و حقق منتخب ويلز فوزاً ثميناً على نظيره التركي بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم ” يورو 2020 ” وبهذا الفوز يقترب ويلز من التأهل لدور الـ 16 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

افتتح آرون رامسي التسجيل للمنتخب الويلزي في الدقيقة 42 قبل أن يهدر النجم المخضرم غاريث بيل ركلة جزاء وقضى المنتخب الويلزي على آمال نظيره التركي في إدراك التعادل بعدما أضاف كونور روبيرتس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.