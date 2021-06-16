دراسة أمريكية: المملكة الأولى عربيا في “حقوق” و “تمكين المرأة”

أكدت دراسة أمريكية متخصصة في مجال حقوق المرأة أن المملكة هي الأكثر تمكينا و أمنا للنساء عربيا، و تحتل ترتيبا عالميا متقدما في مجال حقوق المرأة .

و بناءً على دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 390.5 ألف امرأة في الأميركيتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أصدرت مجلة سي إي أو وورلد الأميركية تصنيفها السنوي لعام 2021 لأفضل البلدان للنساء

وصنفت المجلة 156 دولة في العالم بناء على 9 عوامل هي: المساواة بين الجنسين، النسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، الشعور بالأمان (الإناث البالغات من العمر 15 عاماً فما فوق اللائي يبلغن عن شعورهن بالأمان أثناء المشي بمفردهن في الليل)، المساواة في الدخل، والاهتمام بحقوق المرأة، وتمكين المرأة، ومتوسط سنوات التعليم بين النساء، والنساء في سن 25 وما فوق اللائي يعملن بأجر، ودمج المرأة في المجتمع.

واستناداً إلى هذا التحليل، جاءت المملكة في المرتبة الأولى عربياً بعدها عُمان والأردن والإمارات والجزائر والسودان وقطر.