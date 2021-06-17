السعودية: توجيهات بإطلاق الإذاعات الدولية برؤية إعلامية حديثة

وجه سعادة المدير التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد فهد الحارثي بإطلاق الإذاعات الدولية برؤية إعلامية حديثة تنسجمُ مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتشكل قوة ناعمة بمعايير عالمية من حيث المحتوى وعدد اللغات ووسائط النقل الحديثة والبلدان المستهدفة.

كما أكد الحارثي على إحلال الكوادر الوطنية في الوظائف التي يشغلها غير السعوديين.

وقد صرح مدير الإذاعات الدولية السعودية الأستاذ رويشد راشد الصحفي بأنهم استكملوا كافة إجراءات القبول والفرز للشباب السعودي وعددهم ٣٦ شابا وشابة.

وتنطلق يوم غدٍ الأحد ١٠/١١/١٤٤٢ الموافق ٢٠/٦/٢٠٢١ الدورة التدريبية الأولى حول أهمية الإعلام الموجه الذي تنظمه الإذاعات الدولية السعودية بمجمع إذاعات جدة تحت شعار : جيلٌ واعد.. لمستقبلٍ مُشرق.

وسيشارك في التدريب من خارج الإذاعة مجموعة من الاكاديميين والتربويين والإعلاميين وهم : البروفيسور سعد بركي المسعودي مدير مركز تطوير التعليم بجامعة الملك عبدالعزيز – مدير عام تعليم جدة.

الدكتور هليل محيسن العميري رئيس قسم الإعلام بجامعة ام القرى.

الدكتور عبدالعزيز تركستاني عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود.

الدكتور عبدالله علي بانخر عضو هيئة تدريس قسم الاتصال التسويقي بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.