حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وعسير وجازان والباحة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.