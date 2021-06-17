استعداداً للأولمبياد.. ثلاثي #الهلال في قائمة المنتخب الأولمبي السعودي 

استدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي لكرة القدم، سعد الشهري، 24 لاعباً للالتحاق بمعسكر إعداد الفريق استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي تنطلق يوم 23من يوليو المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الشهري اختار ثلاثي الهلال، ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري، ليمثلوا الثلاثي فوق السن المسموح به في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي السعودي لتشهد تواجد كل من أمين بخاري ومحمد الربيعي وزيد البواردي وحمد اليامي وخليفة الدوسري وعبدالإله العمري وخالد الدبيش وسعود عبدالحميد وعبدالله حسون وعبدالباسط هندي وياسر الشهراني وناصر العمران وعلي الحسن وسلمان الفرج ومختار علي وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي وأيمن الخليف وتركي العمار وخالد الغنام وأيمن يحيى وسالم الدوسري وعبدالرحمن اليامي وعبدالله الحمدان.

ويتواجد المنتخب الأولمبي السعودي في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب السعودي لمنافسات أولمبياد طوكيو بصفته وصيفا لبطولة آسيا لأقل من 23 عاماً، والتي أقيمت في تايلاند مطلع العام الماضي.