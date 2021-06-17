حرب شعواء بين #داعش وبوكو حرام في غرب إفريقيا والزعيم الجديد يؤكد مقتل الشكوي

أكدت جماعة بوكو حرام الإرهابية النيجيرية مقتل زعيمها التاريخي أبو بكر الشكوي الذي قالت مصادر عدة إنّه قضى في معركة ضد جماعة داعش في غرب أفريقيا، الإرهابية الأخرى المنافسة، في رسالة مصورة لخلفه اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أمس الأربعاء.

وفي التسجيل القصير دعا باكورا مودو، مقاتليه، لـ”قتال الكفار”.

وفي التسجيل الذي أكد صحته مصدر محلي شن خليفة الشكوي هجوماً على زعيم داعش في غرب أفريقيا أبو مصعب البرناوي بقوله: “هذا الغوي الضال”.

ويأتي تأكيد الجماعة مقتل زعيمها بعد عشرة أيام من إعلان زعيم داعش في غرب إفريقيا أبو مصعب البرناوي، في تسجيل صوتي أن الشكوي انتحر بتفجير نفسه، حتى لا يقع في يد التنظيم.

ويومها قال البرناوي إنه أرسل مقاتلين إلى جيب بوكو حرام في غابة سامبيسا، فعثروا على الشكوي واشتبكوا معه بالأسلحة النارية، قبل أن ينتحر خشية الوقوع في أيديهم.

وانقسمت جماعة بوكو حرام في 2016 إلى فصيل تاريخي بقيادة أبو بكر الشكوي الذي يسيطر على المنطقة المحيطة بغابة سامبيسا، وداعش في غرب أفريقيا المعترف به من داعش الأم، والذي بات يهيمن في شمال شرق نيجيريا، حيث يشنّ هجمات واسعة النطاق على الجيش النيجيري.