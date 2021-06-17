بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات #كورونا منذ فبراير

سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ فبراير شباط، مما يزيد المؤشرات على انتشار تحور جديد سريع العدوى اكتشف أول مرة في الهند.

وسجلت الحكومة 9055 حالة إصابة يوم امس الأربعاء، وهو العدد الأكبر منذ 25 فبراير شباط ويزيد بنحو الخمس عن الحالات المسجلة في اليوم السابق كما سجلت تسع وفيات إضافية.

كانت بريطانيا قد أعلنت هذا الأسبوع تأجيل خطط لرفع معظم قيود كوفيد-19 المتبقية لمدة شهر، قائلة إنها ستستغل هذا الوقت للإسراع ببرنامج التطعيم البريطاني، الذي يعد بالفعل أحد أسرع البرامج في العالم.