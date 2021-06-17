«الغذاء والدواء» يحدد ميعاد تفعيل الطلبات على نظام «سدر»

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، عن أنه بدءًا من تاريخ 1 يوليو القادم، سيتم إيقاف الإجراءات التنظيمية (التسجيل، التعديل، التجديد) على النسخة السابقة من نظام (سدر) واستقبالها على النظام الجديد.

ودعت هيئة الغذاء والدواء –عبر تويتر- جميع الشركات، إلى استكمال عملية ترحيل البيانات للاستفادة من الخدمات المقدمة في نظام (سدر) الجديد، من خلال الرابط التالي: https://esdr.sfda.gov.sa

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن جميع طلبات التجديد والتعديل غير المكتملة في النظام السابق، لن يتم قبولها بعد تاريخ 1 يوليو 2021م.

يُذكر أن نظام (سدر) خاص بتسجيل الأدوية، ويوفر عددًا من الخدمات، مثل: تسجيل مستحضر جديد، والتعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام، وإلغاء طلب تسجيل مستحضر، وتجديد طلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الإلكتروني