177.8 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 177 مليوناً و815 ألفاً و72 إصابة، الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و848 ألفا و922 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 162 مليونا و322 ألفا و203 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 149,731 إصابة.

وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا بمقدار 5 إصابات بالمقارنة مع 545 إصابة مسجلة في اليوم السابق، ليسجل أكثر من 500 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 523 إصابة عدوى محلية و17 إصابة وافدة من الخارج.

فيما سجّلت ألمانيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 1330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و105 وفيات.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى ثلاثة ملايين و718 ألفًا و955 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 90 ألفًا و179 وفاة.

كما سجلت تونس 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 65 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 374 ألفا و 312 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 13 ألفا و 721 وفاة.