تعطل المواقع الإلكترونية لشركات طيران أميركية وأسترالية كبرى

تعرضت العديد من المواقع الإلكترونية لشركات الطيران في الولايات المتحدة وأستراليا إلى انقطاع في وقت مبكر من اليوم الخميس، وفقًا لموقع التتبع Downdetector.

ومن بين المتأثرين شركات الطيران الأميركية أميركان إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز إلى جانب فيرجن أستراليا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الانقطاعات مرتبطة أم لا.

وقال بنك كومنولث لوكالة فرانس برس: “نحن نتفهم أن بعض عملائنا يواجهون حاليا مشاكل في الوصول إلى خدماتنا.. هذه المسألة تؤثر على العديد من المؤسسات، بما في ذلك العديد من البنوك الكبرى”.

كما ذكرت شركة طيران فيرجن أستراليا في تغريدة أن موقعها الإلكتروني ومركز اتصال الضيوف قد تأثروا.

يأتي ذلك بعد يوم من إلغاء شركة Southwest Airlines الأميركية ما يقرب من 300 رحلة وتأخير 562 رحلة بسبب مشكلة تقنية.