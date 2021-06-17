حرائق في جنوب إسرائيل ببالونات حارقة من #غزة

اندلعت أمس الأربعاء 4 حرائق في جنوب إسرائيل بعد إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية حسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن الحرائق التي اندلعت في منطقة إشكول، كانت صغيرة ولم تشكل خطراً على التجمعات السكانية المجاورة.

ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافاً لحماس في غزة بعد منتصف ليل الأربعاء رداً على إطلاق بالونات حارقة امس الأول الثلاثاء، تسببت في اندلاع 26 حريقاً في البلدات الحدودية الجنوبية، في أول مواجهة بين إسرائيل وحماس، منذ نفتالي بينيت رئاسة الوزراء يوم الأحد الماضي.