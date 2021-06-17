تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 24 عند 219.77 ريال

شهد أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 17 يونيو 2021، تراجع كبير بمعدل 5 ريالات مرة واحدة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الذى يعد أعلى العيارات الذهبية في السعودية ويبحث عنه السعوديون بشكل رئيسى مقارنة بالعيارات الأخرى بخلاف الدول الأخرى سعر 219.77 ريال سعودى،وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السوق السعودى، عيار 14 نحو 128.20 ريال..

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب اليوم ،لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1820.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 % إلى 1822 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 % إلى 27.08 دولار للأوقية.