الأمم المتحدة تتهم الدول الكبرى بإبطاء المعركة ضد #كورونا

اعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ألمانيا ودولاً أخرى تُبطئ المعركة العالمية ضد فيروس كورونا، بمنع التنازل عن براءات اختراع اللقاحات.

وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر لوكالة الأنباء الألمانية: تشكل حقوق الملكية الفكرية قيداً أمام تسريع توزيع وإنتاج اللقاحات.

وأضاف شتاينر أن التنازل عن براءات الاختراع واحداً من عدة تدابير لمعالجة التفاوت الصارخ في توزيع اللقاحات.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن حديثاً فكرة التنازل عن براءات الاختراع.

وانضمت ألمانيا وبريطانيا حديثاً، إلى قمة مجموعة السبع في كورنوول، لإعادة تأكيد معارضتهما لرفع تدابير الحماية بموجب براءات الاختراع للسماح بإنتاج اللقاحات، دون ترخيص في البلدان النامية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مايو إن ذلك ليس حلاً لتوفير المزيد من اللقاحات.

وقالت إن الإبداع والابتكار مطلوبان من الشركات، وأن حماية براءات الاختراع شرط أساسي لذلك.