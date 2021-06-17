“الغذاء والدواء”: 5 إرشادات هامة عند استخدام المكملات ‏الغذائية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة اتباع التعليمات الموضحة ‏على بطاقة المنتج، بعد تحديد احتياج كل شخص من ‏المكملات ‏الغذائية، طبقًا لتعليمات الطبيب المختص، أو أخصائي التغذية.‏

وأوضحت الهيئة أهمية معرفة عدد الجرعات التي يتم استهلاكها ‏للوصول للحد المطلوب دون زيادة في الحصة ‏اليومية، مع ‏شرب كمية وافرة من الماء، وخاصة مع المكملات التي تحتوي ‏على نسبة عالية من البروتين.

وشددت على التوقف فورًا عن استخدام المكمل عند وجود أي ‏أعراض جانبية مصاحبة، ومراجعة الطبيب المختص ‏وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال تطبيق “طمني”‏.

وحذرت من استخدام أي نوع من المكملات الغذائية بناء على ‏تجربة أشخاص آخرين، دون العلم بالاحتياج الشخصي أو ‏أخذ ‏النصيحة من الطبيب أو أخصائي التغذية.

وبيّنت أن تأثير المكملات الغذائية يختلف من شخص لآخر، بناءً ‏على الاحتياج وعمليات الأيض وغيرها من العوامل ‏التي تؤثر ‏في الحصول على الفائدة المرجوة.