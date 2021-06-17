إعطاء 36.6 مليون جرعة لقاح كورونا بدول مجلس التعاون الخليجي

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنه تم إعطاء 36.6 مليون جرعة لقاح كورونا بدول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن السعودية وقطر والإمارات تصدرت حالات التعافي من الفيروس.

وذكر مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة (2,127,805)، وإجمالي حالات التعافي (2,028,007)، وإجمالي حالات الوفاة (15,625) وإجمالي اللقاحات المعطاة (36,646,450) جرعة.

وحول نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربي، أوضح مركز الإحصاء، أن قطر حققت 98.8%، والإمارات 96.5%، والسعودية 96.1%، والكويت والبحرين 94.5% لكل منها، وسلطنة عُمان 88.4%.