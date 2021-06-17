ضبط 94 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1724 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، اسفرت عن إغلاق 7 منشآت مخالفة، وضبط 94 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأشارت الأمانة إلى أن مركز البلاغات الموحد 940 استقبل (22) بلاغا، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة المدن والمحافظات بالمنطقة.

ودَعت الأمانة بضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد.