“الشورى” يناقش تخفيض رسوم مبيعات التبغ إلى 10%‏

قرر مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، حول إعادة ‏دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات ‏محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.‏

وذكرت مصادر وفقًا لـ”الرياض” أن نسب التخفيض المقترحة ‏ستكون (10- 20%) بدلاً من 100%، وذلك خلال جلسة الشورى (‏الإثنين) المقبل.‏

ورفض المجلس في وقت سابق إقرار الضوابط والرسوم المقترحة ‏للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، ‏وتأجل بذلك حسم هذا المشروع. ‏

وكانت الضوابط المقترحة تنص على تحصيل رسم سنوي ثابت ‏على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ‏ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، وتحصيل رسم 100% من ‏إجمالي فاتورة مبيعات منتجات التبغ داخل المحل.‏

واستثنى المشروع المقترح، والذي لم يلقَ موافقة الغالبية، ‏المنطقتين المركزيتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا ‏النشاط.