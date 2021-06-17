“فلكية جدة”: بداية حركة المشترى التراجعية 2021 الأحد المقبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن كوكب المشترى سيصل يوم الأحد 20 يونيو 2021 إلى “نقطة الثبات” ظاهريا أمام نجوم الدلو ما يشير إلى بداية حركته التراجعية إلى الخلف في قبة السماء أمام النجوم والتي ستستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل.

عادة تتحرك الكواكب باتجاه الشرق أمام النجوم ولكن مع استعداد الكرة الأرضية للحركة بين “كوكب خارجي” مثل المشترى والشمس (التقابل) فإن تلك الكواكب الخارجية تقضي جزء من الوقت كل سنة تتحرك نحو الغرب بالنسبة للنجوم وطبعا هذا مجرد وهم بصري وليست حركة حقيقية.

تتحرك الكواكب دائما في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعيا ولكن الذي يحدث أن الأرض أثناء حركتها السريعة في مدارها الصغير حول الشمس تمر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض “فقط” بأن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مدارة بالنسبة للنجوم لعدة أشهر.

لتوضيح الصورة هذا يشبه سيارة تتحرك سريعاً وتعبر بجانب سيارة أخرى تتحرك بشكل أبطأ، عندها فإن الأشخاص داخل السيارة السريعة سيشاهدون السيارة البطيئة بعد تجاوزها تظهر وكأنها تتحرك نحو الخلف وطبعا السيارة البطيئة لا تتحرك للخلف ولم تعكس حركتها وهذا ينطبق على المشترى أثناء فترة حركته التراجعية.

كوكب المشتري يرصد حاليا في السماء خلال الساعات من منتصف الليل باتجاه الأفق الشرقي حيث يظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء براقة ساطعة في حين يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة من خلال منظار ثنائي العينية مثبت على حامل لمنع اهتزاز الصورة ويفضل استخدام تلسكوب صغير لرؤية تفاصيل الكوكب.

يذكر أن كوكبنا سيكون بين المشتري والشمس في 19 أغسطس 2021 عندها سيكون المشتري في حالة تسمى التقابل وسيشرق مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا طوال الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي لذلك تعتبر فترة التقابل مثالية خلال السنه لرؤية الكوكب.