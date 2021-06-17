الإمارات تبدأ تجربة لقاح سينوفارم على الأطفال

ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة يشاركون في تجربة تطعيم الأطفال بين الثالثة والسابعة عشر عاما بلقاح سينوفارم الصيني للوقاية من كوفيد-19.

وقال المكتب على تويتر أمس الأربعاء إن التجربة ستراقب “الاستجابة المناعية” لتسعمئة طفل استعدادا لتطعيم الأطفال في المستقبل القريب.

وأضاف المكتب أن الشيخ ذياب بن محمد، نجل حاكم الإمارات الفعلي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اصطحب أبناءه وأبناء إخوته وأخواته للمشاركة في التجربة.

وكانت الإمارات أقرت في مايو أيار لقاح فايزر-بيونتيك للاستخدام الطارئ للأطفال من 12 إلى 15 عاما. وبدأت دبي تطعيم هذه الفئة العمرية هذا الشهر.

والإمارات من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، وسجلت أمس الأربعاء 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع مجمل إصاباتها إلى 603961.

وسجلت في المجمل 1738 وفاة. ولا تقدم إحصاء تفصيليا للإصابات والوفيات في كل من إماراتها السبع.

وقادت الإمارات المرحلة الثانية من التجارب على اللقاح الذي أنتجته شركة سينوفارم الحكومية الصينية وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وشركة (جروب42) للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الخميس تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1741 حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2167 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 606 ألاف و128 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2127 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 585 ألفا و 242 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 243 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.