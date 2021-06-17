الحكومة الكويتية: السماح لغير المواطنين بدخول البلاد بشروط

قال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن الحكومة قررت السماح بدخول غير المواطنين للبلاد لكن بشروط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الحكومة اشترطت حصول غير الكويتيين على جرعتي لقاح معتمد من قبل السلطات الصحية في الكويت، إضافة إلى الحجر المنزلي 7 أيام للوافدين القادمين إلى البلاد لحين ظهور سلبية “pcr”

وأشار إلى أن الحكومة قررت عدم سفر المواطنين الكويتيين إلى الخارج قبل تلقي جرعتي اللقاح، مؤكدا أن التطعيم شرط السفر اعتبارا من أغسطس المقبل مع استثناء المعفيين من الحصول على اللقاح.

وأكد “المزرم”، أن إغلاق المجمعات ما زال مستمرا عند الساعة 8 مساء حتى إشعار آخر، ومنع غير المحصنين من دخول المجمعات التجارية والصالونات والمحلات والمطاعم والمقاهي والأندية الصحية اعتبارا من 27 يونيو الجاري.