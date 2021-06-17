“البدير” يتفقد مشاريع “سكني” و”التنموي” بجازان.. ويشدد على تسليمها في مواعيدها المحددة

تفقّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، اليوم الخميس، عدداً من المشاريع السكنية في منطقة جازان ضمن مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، واطّلع على سير العمل ومستوى الإنجّاز في المشاريع، حيث تحتضن منطقة جازان مشروعين سكنيين تضم نحو 5 آلاف وحدة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك 5 مشاريع للفلل الجاهزة توفر 1633 فيلا، بالإضافة إلى 16 مخططاً سكنياً تتيح 25,328 قطعة أرض.

وأكد، خلال زيارته للمشاريع السكنية ضرورة إنجاز المشاريع خلال أوقاتها المحددة تمهيدًا لتسليمها للمستفيدين ضمن برنامج سكني، منوّهًا إلى أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، لافتًا إلى أن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تراعي تنوّع الرغبات والقدرات مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة متكامل.

وأشاد البدير، بسير العمل في المشاريع السكنية بمنطقة جازان، مؤكدًا متابعة الوزارة المستمرة لنسب انجاز المشاريع والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ونوّه إلى أن تملّك الأسر للمساكن أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله-، ما أسهم في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى قطاع الإسكان، مؤكدًا استمرار البرنامج بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في ضخ المشاريع السكنية المتكاملة، إلى جانب الخيارات السكنية الإضافية الأخرى التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي.

وزار عدداً من المشاريع في مدينة جيزان منها مشروع مخطط 10 وإسكان جازان، الواقعان بضاحية الملك عبدالله، ومشروع إسكان أبو عريش بمحافظة أبو عريش، وشملت الزيارة مشروع صرح التقنية بضاحية الملك عبدالله الذي يوفر 4170 فيلا ويمتد على مساحة تتجاوز 4 مليون م2، وكذلك مشروعا “الصفوة جاردن” الذي يوفّر 777 شقة، بالإضافة لعدد من المخططات السكنية.

كما زار البدير عدداً من مشاريع الاسكان التنموي في المنطقة منها مشروع بيش (83 و92) في محافظة بيش، ومشروع التطوير العقاري (الدرة 1، الدرة 2)، ومشروع “الراية” في محافظة صبيا.

وتشمل منطقة جازان بالإضافة إلى المشاريع السكنية، أكثر من 25 ألف قطعة أرض سكنية تتوزّع في 16 مخططًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها للحجز مسبقًا لمستفيدي “سكني” عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة، كما يُتيح موقع وتطبيق سكني إصدار العقود إلكترونيًا للأراضي وخدمة “التصاميم الهندسية” لتسهيل الحصول على تصاميم تنفيذية لمستفيدي البناء الذاتي، والمستشار العقاري، وإمكانية التسجيل والاستحقاق الفوري.