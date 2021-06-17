الذهب يرتفع متجاوزا المستوى النفسي 1900 دولار.. فما التالي؟

كان شهر مايو بالتأكيد شهرًا إيجابيًا بالنسبة للمعدن الأصفر، ومن المرجح أن يحافظ على زخمه حتى وقت لاحق من هذا العام، لكن الكثير يعتمد على سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي والتضخم.

مع نهاية تعاملات شهر مايو سجل الذهب ثاني مكسب شهري على التوالي بارتفاع يبلغ نحو 7%، محققًا مكاسب تقدر بنحو 12.3% منذ أدنى مستوي له في 31 مارس 2021، كانت تلك القفزة مدفوعة بشكل أساسي بمخاوف التضخم وضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.

ومن ثم، فقد كان الربع الثاني أفضل بكثير بالنسبة للمعدن الثمين من الربع الأول الذي سجل انخفاضًا بنسبة 11%، حتى أن الذهب قفز مؤقتًا فوق 1900 دولار في مطلع مايو ويونيو، ومنذ ذلك الحين، أصبح يتأرجح حول هذا المستوى، كل هذا يعني أن المعدن الأصفر قد تعافى بالكامل من خسائره في الربع الأول، وأنهى الشهر الماضي ثابتًا تقريبًا منذ عام حتى تاريخه.

توقعات متضاربة للذهب

الآن، السؤال الرئيسي هو: ما التالي للذهب؟ إن الآفاق كما هو الحال دائمًا منقسمة، يشير بعض المحللين إلى أن صراع الذهب للتحرك بشكل حاسم فوق 1900 دولار وسط كل الزيادة في المعروض النقدي والدين العام والتضخم أمر مزعج وله آثار هبوطية على المستقبل، على سبيل المثال: لا يزال بنك Société Générale الفرنسي يعتقد أننا سنرى 2000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

ولكن من ناحية أخرى، يعتقد البعض أن الاستثمار في الذهب لا يزال في اتجاه صعودي طويل الأجل، على سبيل المثال: أشار مجلس الذهب العالمي في آخر تعليق له على سوق الذهب إلى أن المعنويات تجاه المعدن الأصفر أصبحت أكثر تفاؤلًا في مايو، حيث ارتفع صافي المراكز في العقود الآجلة لكومكس إلى أعلى مستوى منذ فبراير، علاوة على ذلك، لم تسجل صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أول تدفقات شهرية لها منذ يناير 2021 فحسب بل سجلت أيضًا أعلى تدفقات منذ سبتمبر 2020.

علاوة على ذلك، يكشف مسح احتياطي الذهب لعام 2021 الذي أجراه مجلس الذهب العالمي عن قناعة أقوى قليلاً تجاه الذهب، حيث يوجد اعتراف متزايد بين البنوك المركزية بأداء الذهب خلال فترات الأزمات الاقتصادية، يشير التقرير إلى أن 21% من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطياتها من الذهب خلال العام المقبل (القيمة لم تتغير نسبيًا عن مسح العام الماضي) وأنه لا يتوقع أي بنك مركزي بيع الذهب هذا العام.

لا تزال أغلب التوقعات صعودية للذهب على الرغم من التقلبات الأخيرة،في حين أنه من المتوقع أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في تقليص سياسة التيسير الكمي بحلول الربع الرابع، إلا أنه من المحتمل أن ترتفع معدلات التضخم، نتيجة لذلك، ستبقى أسعار الفائدة الاسمية أقل من معدل التضخم، مما يترك عوائد السندات الحقيقية أقل بكثير من الصفر.

الآثار المترتبة على الذهب

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لأسعار الذهب؟ هناك مخاطر على الجانب السلبي والايجابي للمعدن الثمين في المستقبل، تتمثل العوائق المحتملة في تفكيك برنامج شراء السندات الفيدرالي ودورة التضييق الجديدة، يمكن أن تؤدي تعزيز التوقعات بتناقص مشتريات الأصول وتطبيع السياسة النقدية المتشددة إلى زيادة أسعار الفائدة وزيادة التدفقات الخارجة من سوق الذهب.

لكن مع ارتفاع مستويات التضخم فليس من المستغرب أن يبدأ المستثمرون في القلق بشأنه، سيؤدي ارتفاع التضخم القياسي إلى زيادة الطلب على الذهب كتحوط من التضخم وخفض أسعار الفائدة الحقيقية، مما يدعم أسعار الذهب.

لذلك، يعتمد مستقبل الذهب على رد فعل البنك الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع التضخم، أو ما إذا كان المستثمرون سيركزون على أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية أم لا، إذا ظل البنك المركزي الأمريكي وراء منحنى التضخم، فستبقى أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية، مما يدعم سعر الذهب، ومع ذلك، إذا قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية بشكل حاسم أو إذا ركز المستثمرون على ارتفاع عائدات السندات الاسمية استجابةً للتضخم، فقد ينخفض ​​المعدن الأصفر.

وبالتالي، فإن التغييرات الأخيرة في إطار عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتعليقات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبيانات المخيبة للآمال حول سوق العمل في الولايات المتحدة تشير إلى أننا بعيدون عن أي تشديد جدي، لذلك، فإن الذهب لديه مجال للارتفاع.

يبدو أن الذهب يحتاج إلى المزيد من الأحداث السلبية (أو حتى نوع من الأزمة المالية) للارتفاع بشكل حاسم، حتى الآن، لا يزال الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الازدهار ولا يبدو أن ارتفاع معدلات التضخم يعطل عمل الأسواق بشكل كبير، ربما يتعين على المستثمرين الانتظار لفترة أطول قليلاً حتى ننتقل من الانكماش إلى الركود التضخمي.

الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي

بعد أن كان الدولار الأمريكي في زخم تصاعدي في الربع الأول من العام، اتخذ منحني هبوطي منذ بداية أبريل، خلال هذا الإطار الزمني، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من 93.43 إلى 89.91 الحالي.

ويعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى اللهجة الحذرة للبنك لاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المطرد يُصر البنك الاحتياطي على أنه لا يزال غير مكتمل أو حتى، في الماضي القريب، قلص العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من مخاوف التضخم، مشيرين أن الارتفاع الحالي للتضخم مؤقت.

يجد سعر الذهب دعمًا من ضعف الدولار الأمريكي نظرًا للعلاقة العكسية التي تربط بينها،يدفع أيضًا الذهب للأعلي انخفاض عائدات السندات الأمريكية، عادة ما تعزز العائدات المرتفعة الدولار الأمريكي بينما تمارس الضغط على أسعار المعادن الثمينة.

الذهب أصل مادي متميز معترف به في جميع أنحاء العالم

ربما لا توجد فئة أصول أخرى يتم تقييمها ومعترف بها في جميع أنحاء العالم على أنها ذهب مادي، قد يجادل الكثيرون بأن هذا يجعل الذهب هو الشكل الحقيقي الوحيد للأموال الحقيقية.

أظهرت النقود الورقية مرارًا وتكرارًا أنها تميل إلى الفشل مع مرور الوقت، ولا ينبغي أن يكون الدولار الأمريكي مختلفًا، يبدو أن الاتجاه الهبوطي الحالي في العملة الورقية يشير إلى حالة لا قيمة لها في نهاية المطاف.

الذهب هو أصل مادي يمكن الشعور به ووضعه في يدك، تُشتق قيمة عملة السبائك الذهبية بالكامل تقريبًا من محتواها المعدني الجوهري، بدلاً من الوعد بالدفع أو ميزات أخرى.

عندما تشتري السبائك الذهبية، فأنت تعرف ما الذي تحصل عليه وما هي قيمته، أنت تعلم أنه يمكن تبادل الذهب أو تداوله في أي مكان في العالم مقابل أصول أخرى أو نقود ورقية أو سلع ملموسة، يعتبر الذهب أيضًا سوقًا عالي السيولة، مما يجعل بيع الذهب في أي وقت للتجار أو المستثمرين الآخرين أمرًا بسيطًا ومريحًا.

مع دخول الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى ما يمكن أن يكون فترة مالية خطيرة للغاية، حان الوقت الآن للتفكير في مستقبلك وحماية ثروتك.

نظرًا لتاريخه الطويل كمخزن موثوق للقيمة وحامي للثروة، لا توجد فئة أصول أفضل من الذهب المادي يمكن اللجوء إليه.