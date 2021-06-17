الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت إزاء دعم أمن واستقرار السعودية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ما يجمع مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إلى جانب السفير أسامة نقلي، سفير المملكةبالقاهرة، وبندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.