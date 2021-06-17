فلسطين تطالب “الجنائية الدولية” بوضع التحقيق في جرائم الاحتلال ضمن أولوياتها

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بوضع التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي من أولويات عمله خلال الفترة الأولى، لإرسال رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة، بوقف ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم جرائم الإعدام الميدانية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها إعدام المواطنة الدكتورة مي عفانة من بلدة أبو ديس، والفتى زاهي بني شمسة من بلدة بيتا جنوب نابلس، وهو الشهيد الرابع من بلدة بيتا خلال أقل من شهر.

وحمّلت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم وعن اعتداءات ميليشيات المستوطنين المستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين.