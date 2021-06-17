بلومبرج: دمج “التقاعد” في “التأمينات” يدشن كيانا يمتلك 29 مليار دولار

علقت وكالة “بلومبرج” على قرار مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، بدمج “المؤسسة العامة للتقاعد” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

وقالت إن القرار سينتج عنه كيان يمتلك 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية.

وأشارت “بلومبرج” في تقرير صادر، اليوم الخميس، أن الكيانين يمتلكان حصصاً كبيرة في الشركات السعودية، مثل حصة مجمعة بقيمة 8.5 مليار دولار في البنك الوطني السعودي، وحصة بقيمة 4.3 مليار دولار في مصرف الراجحي.

وتابعت الوكالة، أن المؤسستين تمتلكان أسهمًا بقيمة 207 مليون دولار في “AstraZeneca”، و 170 مليون دولار في “HSBC Holdings”، فضلاً عن محافظ تضم عقارات وسندات.