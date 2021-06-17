اتفاقية نقل وتوزيع بين حرس الحدود والشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية

وقعت المديرية العامة لحرس الحدود والشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية “سبل” اتفاقية نقل وتوزيع، وذلك بحضور المدير العام لحرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري ونائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية بالشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين وتسهيل الإجراءات وتيسير الخدمات، وتعزيز سبل التعاون المشترك بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق كفاءة الإنفاق، من خلال خفض تكلفة التوصيل وإيصال الإرساليات بشكل أسرع وأكثر فاعلية وأقل تكلفة خلال مدة زمنية قصيرة.