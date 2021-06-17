النيابة تحذر من التعرض للغطاء النباتي: الغرامة تصل لـ 30 مليون ريال

أكدت النيابة العامة، أن الحماية الجزائية ترعى كافة أوجه نماء الغطاء النباتي واستدامته، وتحظر أي سلوكيات مخلة بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي، وما من شأنه التأثير سلباً على التحول البيئي لمبادرتي” السعودية الخضراء”و “الشرق الأوسط الأخضر” وفقاً للاختصاصات المنوطة بـ النيابة العامة في هذا الجانب.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، ويُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقًا لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ”.