مصرع شقيقتين في حادث مروّع بالباحة

لقيت شقيقتان مصرعهما، اليوم، بعد اصطدام مركبتهما بشاحنة في محافظة بلجرشي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب وتصادم صباح اليوم الخميس.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث كان في تمام الساعه: 10:18، مشيرًا إلى أنه تم توجيه فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود حالة وفاة وإصابة خطيرة تم التدخل إسعافيا ونقلها لمستشفى الأمير مشاري بن سعود. وأكدت مصادر لـ”الوئام”، أن الحالة الثانية توفيت لاحقًا.