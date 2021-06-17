فريق عمل لتوحيد الرؤية الإعلامية بين المملكة ومصر

قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير الإعلام المكلف، إن هناك ضرورة لعمل برنامج تنفيذى مشترك لتوحيد الرؤية الإعلامية السعودية المصرية، موضحا أنه ناقش مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري توحيد الرؤية الإعلامية المصرية السعودية.

وأضاف وزير الإعلام في تصربحات تلفزيوينة أن البصمة المصرية الخاصة مؤثرة ومعروفة، مردفا: “فنحن تعلمنا على يد أساتذة مصريين وشاهدنا أفلام ومسرحيات مصرية”.

ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتوحيد الرؤية الإعلامية المصرية السعودية، وخرجنا من الاجتماع بتشكيل فريق عمل لعمل رؤية موحدة للإعلام المصرى والسعودى، ونعمل على برنامج واضح لرؤية إعلامية مصرية وسعودية.