تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات الخميس، مع قفزة الدولار الأمريكي وترقب تطورات المعروض في سوق الخام.

وتعرض الذهب الأسود لضغوط سلبية اليوم مع الصعود الحاد لقيمة الدولار الأمريكي عقب توقعات برفع معدل الفائدة في عام 2023، وهو ما يجعل شراء السلع الأساسية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس انخفاضاً بنحو 1.8% أو 1.31 دولار ليصل إلى 73.08 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 72.01 دولار.

كما هبط سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.5% أو 1.1 دولار ليسجل 71.04 دولار للبرميل.